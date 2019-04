Tragedia in Portogallo, bus turistico si ribalta a Madeira: almeno 28 i morti

In Portogallo un autobus turistico è uscito di strada ed è finito in una scarpata nella zona di Canico, nel comune di Santa Cruz, sull'isola di Madeira. Lo riferiscono i media locali. Secondo le prime informazioni il veicolo, prima di finire fuori strada, si è scontrato con un altro autobus. Si teme un bilancio pesante. Come riferisce il Correio da Manha, a bordo del mezzo viaggiavano 57 passeggeri. Sarebbero almeno 28 le vittime del disastro: tutti di nazionalità tedesca. Si tratta di 17 donne e 11 uomini. Non è chiaro quanti siano i feriti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 (le 19.30 in Italia) in una curva, dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo. Secondo alcune fonti il mezzo si era in precedenza scontrato con un altro autobus.