Tripoli, milizie armate prendono il controllo di tre ministeri

Alcuni gruppi armati ostili al governo libico di Fayez al-Serraj dopo scontri con i lealisti hanno preso il controllo di tre ministeri a Tripoli: Difesa, Giustizia e Economia. Lo riferisce Al Arabiya in un tweet. Yannis Koutsomitis, analista politico di France 24, sul proprio account Twitter scrive che "è in corso un mini-golpe delle milizie fedeli al governo di salvezza nazionale di Khalifa Al-Ghwei", che già lo scorso ottobre avevano occupato la sede del Consiglio di Stato (il Rixos Hotel nella capitale libica) nato dopo l’accordo da cui è nato il governo di unità nazionale affidato al premier al-Serraj.

Sono diverse le fazioni che si fronteggiano a Tripoli. Le più forti stanno con Al-Serraj, ma il malcontento è sempre più forte, specie per la scarsità di carburante e gas per il riscaldamento e i tagli nella fornitura dell'elettricità. Così, approfittando della situazione, le milizie ostili al governo sono entrate in azione per tentare di dare una spallata all'esecutivo.

Ma qualcuno pensa che dietro ai disordini ci sia il generale Khalifa Haftar (sostenuto da Russia ed Egitto), che ha in mano la parte orientale del Paese e mira a conquistare anche Tripoli. Haftar però ha un problema di non poco conto: ha contro i Fratelli Musulmani, a cui fanno riferimento quasi tutti i gruppi armati di Tripoli e di Misurata.