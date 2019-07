"Troppi crimini in città". Il vescovo fa esorcismo a bordo di un elicottero

Il male assedia la città colombiana di Buenaventura. Omicidi, furti e violenze varie stanno sconvolgendo da tempo questa località, principale porto del Paese sul Pacifico, arrecando gravi disagi e paura nella popolazione.

E così, per fermare l’avanzata impetuosa delle forze oscure, il vescovo Rubén Dario Jaramillo Montoya ha organizzato un evento a dir poco singolare: in occasione della festa del santo patrono che si terrà oggi, la guida spirituale effettuerà un maxi esorcismo con tanto di elicottero e acqua santa per purificare la città.

Come riporta il Guardian, il vescovo ha avuto l’idea dopo l'ennesimo atto violento accaduto in zona, questa volta ai danni di una ragazzina. A Bueneventura, in meno di un anno, si sono registrati 51 omicidi. Il crimine sta dilagando anche perché ormai la città è divenuta un importante snodo del traffico di droga.

Per Montoya, la violenza è causata dagli spiriti maligni che infestano la città. Per questo “vogliamo girare intorno a tutto Buenaventura, dall'alto, e versare l'acqua santa per vedere se riusciamo a esorcizzare e liberare tutti quei demoni che stanno distruggendo la nostra serenità, così che la benedizione di Dio venga e sbarazzi di tutta la malvagità che è nelle nostre strade” , ha spiegato il vescovo alla Blu Radio of Colombia.



In realtà, l’azione in programma non sarebbe un vero e proprio esorcismo ma una sorta di benedizione. A confermare ciò è un comunicato della Conferenza episcopale colombiana. “Come ha spiegato il prelato, in dialogo con la Gaudium Press, si tratta di una manifestazione cittadina che si esprimerà nella benedizione, che cercherà la protezione di Dio sulla città, così fortemente colpita dalla violenza”.

Può cambiare il nome ma l'intento sembra apprezzato dalla popolazione. I tanti cittadini onesti di Buenaventura sperano, infatti, che dall’alto qualcuno possa davvero intervenire per fermare la violenza che sta sconvolengendo città.