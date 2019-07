Trova la foto della sua gamba amputata sul pacchetto di sigarette

In Francia, un uomo di 60 anni è venuto a sapere che l'immagine della sua gamba amputata viene stampata regolarmente sui pacchetti di sigarette venduti in tutta l'Unione europea. La foto, accompagnata dalla scritta "fumare danneggia le tue arterie", è effettivamente quella del suo arto inferiore, amputato nel 1997 per una ragione che niente ha a che fare con la nicotina. Infatti, l'uomo aveva perso la gamba nel suo Paese natale, l'Albania, a seguito di un'aggressione. La scoperta è stata fatta dal figlio, che comprando un pacchetto di "bionde" in Lussemburgo ha notato l'incredibile somiglianza tra la gamba della foto e quella del padre.

"È davvero incredibile che una persona possa trovare una sua foto sui pacchetti di sigarette commercializzati in tutta Europa senza avere espresso il suo consenso", il commento dell'avvocato dell'uomo, Antoine Fittante, riportato dalla Bbc. "Il mio assistito si sente tradito e ferito nella sua dignità nel vedere la sua disabilità mostrata sui pacchetti di sigarette: bisogna ammettere che non è affatto una cosa piacevole", ha aggiunto il legale che prima, per conto del suo cliente, ha scritto alla Commissione europea per capire come sia potuto succedere. E poi ha scritto all'ospedale dove l'uomo era stato operato per sapere chi abbia diffuso lo scatto incriminato.

Quello del 60enne non è certamente il primo caso di persona "data in pasto" ai fumatori. Di recente, in Italia, un 50enne ha trovato la foto della moglie morente e ha chiesto 100 milioni di euro risarcimento. Poco tempo prima, a Torino, un 48enne aveva espresso pubblicamente la sua rabbia dopo avere visto su un pacchetto la foto del padre in fin di vita. Ma la questione non è ancora stata affrontata in tribunale. In teoria, prima di essere stampate sui pacchetti, le foto devono essere verificate e avere il consenso delle persone interessate. Ed è la Commissione europea ad essere responsabile del loro utilizzo sui pacchetti di sigarette venduti nell'Ue.