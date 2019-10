Trovano una schedina Sd con video di un omicidio: arrestato un uomo

Era stata trovata senza vita in una stanza d'hotel. Gli inquirenti erano alla ricerca dell'omicida quando è spuntata una schedina di memoria che ha risolto il giallo.

Sono stati alcuni passanti a trovarla. La schedina era stata abbandonata in una strada di Anchorage, in Alaska, ed etichettata come "Homicide at midtown Marriott". Un nome da film horror che in parte svelava già il contenuto. All'interno sono state trovate foto e video choc che documentavano l'omicidio della donna, strangolata a morte in un hotel della zona a inizio ottobre.

Grazie alle immagini, la polizia è riuscita a rintracciare e arrestare il presunto omicida. Si tratta di un uomo, Brian Steven Smith, che secondo i dati dell'hotel avrebbe soggiornato in quei giorni nella stessa camera dove era stato rinvenuto il cadavere.

Come riporta il Messaggero, l'uomo è ora in carcere con l'accusa di omicidio di primo grado e una cauzione fissata a 500mila dollari.