Trovati 25 migranti rinchiusi in un container nei Paesi Bassi

È tornato a destare clamore il fenomeno migratorio tra Europa continentale e Regno Unito. A distanza di quasi un mese dalla scoperta di 39 persone decedute all’interno di un tir a pochi passi da Londra, dai Paesi Bassi è arrivata una storia molto simile.

Per fortuna l’epilogo è apparso diverso. Infatti, come riportato da LaPresse, circa 25 migranti sono stati rintracciati all’interno di un traghetto diretto verso la Gran Bretagna. Questa volta però non si sono contate vittime, tutte le persone scoperte all’interno dell’imbarcazione non destano in condizioni preoccupanti.

Il fatto è avvenuto per la precisione a bordo di un traghetto partito dai Paesi Bassi e diretto presso il porto inglese di Felixstowe. Durante la navigazione, alcuni membri dell’equipaggio hanno notato qualcosa di anomalo. Dopo alcuni controlli, sono stati scoperti 25 migranti all’interno di un container frigo. Soccorsi dall’equipaggio, una volta accertate le condizioni di salute si è deciso di fare marcia indietro, con la nave repentinamente tornata nel porto della cittadina olandese di Vlaardingen, vicino Rotterdam.

Qui è salita a bordo la polizia, oltre che i medici che hanno poi effettuato soccorsi più accurati per i migranti, due dei quali trasferiti ma solo per precauzione in ospedale. Gli agenti hanno voluto accertare, tramite l’utilizzo di cani poliziotto, la presenza a bordo di altri eventuali migranti ma oltre ai 25 rintracciati dentro il camion frigo non sono stati trovati altri soggetti.

Contestualmente sono iniziate le indagini volte a ricostruire la dinamica dei fatti. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che i 25 siano saliti senza autorizzazione sulla nave grazie ad un camion all’interno del quale si sono nascosti. Forse dei rumori oppure dei lamenti provenienti dall’interno del container frigo in cui erano nascosti, hanno richiamato l’attenzione dell’equipaggio che dunque, tra l’incredulità generale, ha effettuato la scoperta.

I migranti volevano verosimilmente raggiungere Londra od altre città del Regno Unito. Le indagini, come specificato dal quotidiano De Telegraaf, stanno puntando sui responsabili del camion che ha agevolato l’ingresso illegale a bordo della nave dei 25 migranti.

Una vicenda dunque, come detto, che ha ricordato molto da vicino cosa accaduto alle porte di Londra a fine ottobre, quando 39 cittadini vietnamiti sono stati trovati senza vita all’interno di un camion partito verosimilmente dalla Bulgaria. Una vicenda quella che ha evidenziato la pericolosità di tutte le rotte dell’immigrazione illegale, comprese quelle via terra oltre che quelle via mare.

La scoperta nei Paesi Bassi ha rilanciato, ancora una volta, la complessità del fenomeno migratorio riguardante anche i flussi che via terra si spostano dall’Europa continentale verso il Regno Unito.