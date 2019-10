Turchia, bimba inglese muore dopo il bagno in piscina per l'Escherichia Coli

Era in vacanza con la famiglia in Turchia e i genitori l'avevano portata nella piscina del resort in cui erano ospiti. Ma già durante il bagno, la piccola Allie Birchall, di soli anni, aveva avvertito i primi malesseri ed è morta qualche mese dopo essere entrata in quella vasca, probabilmente a seguito di una brutta infezione contratta al Crystal Sunset Luxury Resort and Spa, a est della città di Antalya. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le condizioni di salute della bambina erano parse subito serie e avevano continuato a peggiorare, fino a quando non è stato possibile porre rimedio al suo stato di salute.

In base alle prime informazioni, per i medici, la bimba sarebbe morta a causa di un'infezione dovuta all'Escherichia Coli, contratta proprio all'interno della struttura a quattro stelle. Secondo quanto ricostruito, la famiglia, già durante la permanenza in Turchia, aveva notato che qualcosa non andava: la piccola, infatti, aveva iniziato ad avere la diarrea e il vomito e qualche giorno dopo erano state trovate delle feci in piscina, dove la bambina aveva fatto il bagno.