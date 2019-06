Turchia, cane randagio ferito "chiede aiuto" in farmacia

Debole e ferito si è fermato fuori da una farmacia di Istanbul, senza muoversi. Quando la titolare Banu Cengiz lo ha visto, lo ha inviato a entrare con un gesto.

Così un cane randagio ferito si è avvicinato alla farmacista e le ha messo la zampa sulla gamba per farle notare i tagli sanguinanti e chiederle aiuto.

Come riporta TgCom24, la farmacista lo ha subito soccorso, disinfettando e fasciando la ferita. Una volta medicato, il cane ha " ringraziato " la donna sdraiandosi a pancia in su. " Era un modo per dirmi: 'Mi fido di te' ", ha spiegato la Cengiz ai media locali.

Dopo aver mangiato e bevuto, il cane è uscito felice dalla farmacia. La donna ha pubblicato su Twitter il video in cui medicava il cucciolo. Le immagini hanno fatto subito il giro del mondo, raccogliendo numerosi commenti positivi.