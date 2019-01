Turchia, morto il bimbo picchiato dal padre con l'aspirapolvere

È morto Mertcan, il bambino di 6 anni chein Turchia era stato selvaggiamente picchiato dal padre per non aver fatto i compiti.

Il piccolo, mercoledì scorso, dopo essere stato malmenato con il tubo metallico dell’aspirapolvere dal papà Mehmet Ali Y, era stato trasportato in ospedale e ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove era tenuto in vita solo da una macchina. Oggi, i medici hanno annunciato di aver staccato la spina perché il piccolo paziente risultava cerebralmente morto. La madre Gulistan O., che aveva divorziato da Mehmet Ali Y perché la picchiava “tutti i giorni”, si era detta letteralmente sconvolta per la perdita di suo figlio: “Sono venuta in ospedale appena ho saputo cosa era successo, ho visto mio figlio coperto di ferite. Lo ha picchiato con il tubo dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti. Mio figlio sta morendo”. Anche la madre di Mehmet Ali Y, chiamata Halide O., la nonna del bimbo, ha raccontato che il figlio la "picchiava ogni giorno”. “Ho presentato una denuncia contro di lui, ma ha minacciato di uccidermi, così l’ho ritirata" , ha detto ai media locali.