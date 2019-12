Turista francese aggredita da uno squalo alle Seychelles

Una turista francese verserebbe in gravi condizioni dopo essere stata attaccata da uno squalo. La notizia è stata diffusa dall' ambasciata francese nella giornata di lunedì 30 dicembre.

Si tratta della seconda aggressione nel giro di una settimana. Appena qualche giorno fa, un surfista americano ha perso una gamba dopo aver subito un'aggressione da parte di uno squalo vicino all'isola di Santa Rosa, in California. Stavolta a farne le spese è stata una donna di 45 anni\, mentre nuotava a largo delle acque di Praslin, la seconda isola più grande dell'arcipelago delle Seychelles. L'incidente sarebbe accaduto domenica mattina, pressapoco alle ore 7, sotto lo sguardo attonito di numerosi bagnanti. La donna, ferita gravemente ad un braccio, è stata soccorsa dalla guardia costiera e trasportata in ospedale. “Non è in pericolo di vita e la scorsa notte ha subito un'operazione”, ha assicurato l'ambasciatore francese Dominique Mas a mezzo stampa.

In una dichiarazione a Newsweek, l'ambasciata francese alle Seychelles ha affermato che la vittima è stata "ricoverata in ospedale al Victoria Central Hospital dove è stata trasferita sabato sera. È stata operata ieri ed è fuori pericolo. È cosciente. Un membro della famiglia è stato in grado di unirsi a lei oggi. Tornerà in Europa dopo alcuni giorni di osservazione", ha aggiunto la nota.

L'Amministrazione per la sicurezza marittima delle Seychelles (SMSA) ha isolato l'area in cui è avvenuto l'attacco e i suoi funzionari sarebbero sulle tracce dello squalo, anche se al momento non ci sono informazioni sufficienti per identificarne con esattezza la specie. In misura precauzionale, è stato emesso un divieto di balneazione nelle acque a largo dell'isola di Prasilin.

Le autorità hanno riferito che la temperatura fredda dell'acqua - insolita per la stagione - potrebbe aver indotto lo squalo ad avanzare verso la riva ma soltanto ulteriori indagini potranno confermare la veridicità delle supposizioni. Tuttavia, non è la prima volta che dei bagnanti vengano assaltati dagli squali nei mari delle Seychelles. Nel 2011 due turisti, uno francese e l'altro britannico, perso la vita a seguito di un'aggressione terrificante.