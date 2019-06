Tutti a corte da Elisabetta per celebrare Garter Day

Al castello di Windsor è la giornata più attesa dell'anno. Ieri, alla corte della regina Elisabetta II è stato celebrato il Garter Day, il giorno dedicato all'Ordine della Giarrettiera, una tradizione che dura da più di 700 anni.

Ogni anno, nuovi cavalieri vengono investiti ed entrano a far parte dell'Ordine: tra le new entry di quest'anno, ci sono stati Felipe VI di Spagna e Guglielmo d’Olanda, che sono stati investiti nel Salone del Trono della Giarrettiera, nel castello di Windsor. Il nome dell'ordine sembra derivare da un episodio, che risale ai tempi di Edoardo III, quando una dama perse la giarrettiera, che le venne raccolta dal re e fu lui stesso a sistemarla di nuovo sulla coscia della donna. Durante la cerimonia, i cavalieri dell'Ordine indossano il classico mantello e il cappello con le piume di struzzo.

Dopo l'investitura, i cavalieri, accompagnati dalle loro consorti, hanno parteciparo al pranzo con la sovrana, preparato nel castello di Windsor. La preparazione della tavola, avvenuta il giorno prima, è lunga e curata, come dimostra il video, girato in timelapse.

Il lungo tavolo, inizialmente suddiviso in parti, viene composto e lucidato per l'occasione. Poi, gli addetti iniziano ad apparecchiare la tavola, che viene preparata senza tovaglia. Per primi vengono posizionati i sottopiatti, sui quali verranno posate le varie portate. Poi, posate, bicchieri e tovaglioli. Solitamente, ad ogni commensale vengono forniti sei bicchieri, per acqua, vino rosso, vino bianco, Porto e due per lo champagne. Ad ogni posto, inoltre, vengono messe due forchette, due coltelli, un coltellino per il burro e, davanti al sottopiatto, una forchettina e un cucchiaino per il dessert. I tovaglioli vengono arrotolati e posti in modo scenografico nel bicchiere.

Inoltre, durante la giornata, si svolge la sfilata in carrozza per le strade di Windsor. La regina Elisabetta era accompagnata dal figlio Carlo, dato che il marito Filippo si è ritirato dalla vita pubblica, e dai membri permanenti dell'Ordine, tra cui il nipote William. Unici assenti della famiglia reale, Harry e Meghan: lui impegnato con un'associazione benefica e la duchessa in congedo maternità dopo la nascita di Archie.