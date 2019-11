Uber perde la licenza per operare a Londra: ​"Motivi di sicurezza"

L'agenzia dei trasporti londinese (TfL) ha revocato a Uber la licenza per operare nella capitale britannica. L'autorità comunale per i trasporti, infatti, ha deciso di bloccare l'app americana dedicata ai taxi online, sottolineando "violazioni" delle regole. Secondo TfL, infatti, Uber non sarebbe " adatta e in grado " di fornire i suoi servizi in modo corretto e sicuro.

Dopo un'analisi del sistema del colosso americano, l'agenzia dei trasporti comunali di Londra, ha evidenziato che tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, sono state effettuate oltre 14mila corse da parte di autisti che non erano stati autorizzati, " mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri ". Il problema, secondo TfL, potrebbe continuare a verificarsi anche in futuro.

Secondo quanto riporta Repubblica, sono stati durissimi i toni dell'Autorità dei trasporti, nel motivare la decisione di revocare la licenza: "È inaccettabile che Uber abbia permesso ai passeggeri di viaggiare su veicoli che erano potenzialmente senza licenza e non assicurati" , ha scritto la direttrice dell'area licenze e regolazione.

Non è la prima volta, che a Uber viene revocata la licenza per operare a Londra. Già nel 2017, infatti, TfL aveva sospeso i taxi online, salvo poi concedere due proroghe, l'ultima scaduta ieri. Dopo lo stop del 2017, infatti, era stata concessa un'ulteriore licenza per 15 mesi e una terza per 2 mesi. Le concessioni erano state approvate dopo una serie di impegni presi dall'azienda, per migliorare la sicurezza dei passeggeri e tutelare il lavoro. A Londra sono circa 45mila gli autisti che lavorano per l'app dei tacxi online e oltre 3,5 milioni di cittadini ne usufruiscono. Ma, l'azienda avrebbe rimediato solo in parte alle violazioni di cui era stata accusata due anni fa. Tuttora, il sistema usato dall'app risulta " non adeguato né corretto ".