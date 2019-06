Ubriaco "invade" il paese con vecchio carro armato

Sfilava per la cittadina a bordo di un T-55, un vecchio carro armato sovietico. Ora, un 49enne ubriaco, rischia fino a 10 anni di carcere. È successo in Polonia, nel piccolo paesino di Pajęczno, nella provincia di Lodz.

Nella notte di giovedì 13 giugno, i residenti della cittadina polacca hanno segnalato alla polizia la presenza di un carro armato, che girava per vie del paese. Secondo le prime ricostruzioni, fornite dalla stampa locale, sembra che l'"invasione" sia il risultato di una bravata. Il veicolo militare, infatti, era in viaggio, rimorchiato da un camion, verso un museo, nel quale avrebbe dovuto essere esposto. Durante il tragitto, però, l'autorimorchio su cui era caricato il carro armato avrebbe subito un guasto, rimanendo bloccato nel paesino polacco. Così, l'autista del camion, non potendo continuare la strada, avrebbe alzato un po' il gomito e, trovandosi a tu per tu con il veicolo militare, non avrebbe resistito. A notte fonda, quindi, si sarebbe messo alla guida del T-55 e avrebbe iniziato a girovagare per le vie della cittadina.

Ora, il 49enne, rischia 10 anni di carcere: 2 per guida in stato di ebrezza e 8 per "condotta potenzialmente disastrosa". Inoltre, l'uomo non aveva la patente necessaria per poter guidare il carro armato, che tra l'altro non aveva alcuna copertura assicurativa. Il mezzo militare è stato spostato in un deposito.