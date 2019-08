Ue, Juncker rientra in Lussemburgo per sottoporsi ad una operazione urgente

Il presidente uscente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, è tornato in Lussemburgo per sottoporsi ad una operazione chirurgica d’urgenza per l’asportazione della cistifellea. A renderlo noto è stato l'esecutivo europeo in una nota.

Juncker, 64 anni, in questi giorni era in Austria per trascorrere un periodo di vacanza ma ha dovuto cambiare i suoi programmi e rientrare prima del previsto nel suo Paese a causa dei seri problemi di salute che lo hanno colpito. A questo punto è in forte dubbio la sua presenza al vertice del G7 di Biarritz, previsto per dal 24 al 26 agosto.

Juncker lascerà il suo incarico come presidente della Commissione europea alla scadenza del suo mandato, il prossimo 31 ottobre. Al suo posto, da novembre, entrerà in carica la tedesca Ursula von der Leyen.

Su quest’ultima si sono scatenate polemiche in Germania a causa delle ingenti spese in consulenze esterne, circa 115 milioni di euro in sei mesi, quando era Ministro della difesa tedesco.