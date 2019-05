Un'esplosione colpisce Lione: "Pacco bomba con dei chiodi"

Un boato ha colpito rue Victor-Hugo a Lione, in Francia. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai media locali, un pacco bomba avrebbe ferito almeno dieci persone, tra cui un bambino. Il presidente Emmanuel Macron, in un'intervista ha subito detto: " C'è stato un attacco a Lione (...) non spetta a me fare un bilancio, ma per ora non c'è nessuna vittima. Ci sono feriti, quindi ovviamente voglio avere un pensiero per i feriti, le loro famiglie ". Subito, Marine Le Pen ha detto: " Do il mio pieno sostegno ai feriti in un'esplosione a Lione, dovrà esser fatta luce sulle circostanze di questo attacco terroristico ".

Il ministro dell'Interno Christopher Castaner ha invece scritto un tweet per rilanciare l'importanza del tema "sicurezza" in Francia: "Dopo l'esplosione di Lione, ho appena inviato istruzioni di vigilanza a tutti i prefetti per migliorare la sicurezza dei siti pubblici e degli eventi sportivi, culturali e religiosi. Seguo la situazione in collegamento con la prefettura e la Procura".

Il racconto dei testimoni di Lione

Un testimone ha detto a Le Progrès: " Vivo sopra la Golden Brioche. Ho sentito l'esplosione, poi ho visto fuori, diversi feriti che si rifugiavano in farmacia. Ho visto delle viti rovesciate sull'asfalto ". Sul posto, secondo quanto riporta Le Figaro, sono intervenuti gli artificieri in quanto l'esplosione sarebbe stata provocata da un "pacco bomba che conteneva viti e chiodi".

Alcuni testimoni, secondo quanto riporta l'Agi, avrebbero visto un uomo in bicicletta posare una borsa davanti al forno di rue Victor Hugo 16. Le telecamere posizionate nella via avrebbero inoltre filmato il sospettato. Sull'attacco sta ora investigando l'antiterrorismo che ricerca un uomo che dalle immagini di sorveglianza aveva volto coperto, indossava degli occhiali scuri, una maglia nera e bermuda chiari,

Intanto, la pista dell'uomo in bicicletta prende sempre più piede. Secondo quanto hanno indicato fonti di polizia, il viso delll'uomo era coperto e quindi non è stato possibile avere una precisa identificazione. Contattato da Le Figaro, Aurélie Bonnet Saint-Georges, vice sindaco del 2° arrondissement di Lione, conferma questa pista."È un uomo sulla trentina, che ha lasciato, con il viso coperto, una valigia intorno alle 17 in rue Victor-Hugo - ha spiegato -. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono allo studio della polizia giudiziaria che recupererà anche quelle degli hotel in strada, per tracciare il percorso dell'individuo dall'inizio".

E visto che questa sera proprio a Lione ci sarà il concerto di Ed Sheeran, la sicurezza è stata rafforzata.