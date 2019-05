Uomo sulla torre Eiffel: "Voglio togliermi la vita". Fermato dopo la scalata

Nel pomeriggio, subito dopo le 16:00 un uomo ha tentato di scalare la Tour Eiffel. L'uomo, secondo quanto riportato dalle forza dell'ordine, avrebbe minacciato il suicidio. Dopo essere arrivato al terzo livello del monumento parigino, l'uomo è stato fermato dalla polizia. In pochi istanti è scattato l'allarme in tutta la zona. La piazza dove è posizionata la torre è stata immediatamente evacuata ed è stata circondata da vigili del fuoco e agenti della polizia.

In un primo momenti si pensava ad uno sportivo. Poi l'uomo ha chiarito urlando i motivi del suo gesto affermando di volersi togliere la vita. In pochi minuti i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere l'uomo che di fatto è stato fermato dopo gli inutili appelli per convincerlo a scendere e a tornare sui suoi passi. I turisti hanno dovuto abbandonare velocemente tutta la zona che è stata evacuata. Ora l'uomo dovrà spiegare agli agenti quali sono stati i motivi che lo hanno spinto ad intraprendere una scalata così rischiosa e soprattutto pericolosa.