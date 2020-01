Uomo tenta di uccidersi per attirare l'attenzione e muore davvero

Choc in Inghilterra, dove un uomo di 34 anni si è suicidato impiccandosi all'interno della propria abitazione nel Knutsford, cittadina sita nella contea del Cheshire. Completamente ubriaco, il giovane era convinto che la fidanzata sarebbe riuscita a salvarlo prima che fosse troppo tardi, ma la vicenda si è purtroppo conclusa in tragedia.

A perdere la vita, l'apprendista macellaio Stephen Morilly, deceduto lo scorso primo di agosto. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, Morilly aveva trascorso la serata del 31 luglio con la propria fidanzata, Adele Fox, bevendo vino e whisky fino a perdere il controllo. La donna si era poi addormentata, mentre l'uomo, rimasto sveglio, aveva deciso di mettere in atto i suoi insensati e pericolosi propositi. Ossessionato dal desiderio di ricevere costantemente attenzioni dalla compagna, Morilly aveva infatti intenzione di inscenare il proprio suicidio per farla così preoccupare per lui. Si legò dunque un cappio intorno al collo, cercando di fatto di impiccarsi, certo che la fidanzata avrebbe potuto salvarlo in tempo. Le cose, tuttavia, sono andate in maniera ben diversa.

Adele aveva infatti continuato a dormire, senza accorgersi di nulla, e solo dopo, una volta sveglia, si era accorta di cosa avesse fatto il compagno. Inutili i tentativi di soccorrerlo, per il 34enne era ormai troppo tardi.

Sconvolti dalla morte del figlio, i genitori di Stephen Morilly non si rassegnano all'ipotesi del suicidio. Sul caso, infatti, è stata avviata un'indagine.

Adele Fox è stata naturalmente interrogata dagli inquirenti. “Abbiamo avuto una relazione di 3 anni, ma lui non sapeva quando fermarsi e poteva diventare aggressivo e polemico” , ha spiegato, come riportato dal “DailyMail”. “Quando era sobrio, era la persona più gentile del mondo e l'ho amato moltissimo” . Poi la serata del 31 luglio. “Alle 19:30 siamo andati a comprare del tè in un negozio, poi siamo tornati alla fattoria, dove abbiamo cominciato a levigare un tavolo nel fienile. Lui aveva bevuto del whisky, e intorno alle 23 stava bevendo del vino. Poi mi sono addormentata. Lui è venuto a chiedermi una sigaretta, poi è tornato a levigare, ed io ho finto di dormire. Più tardi l'ho chiamato, ma lui non mi ha risposto. Sono andata da lui, ed ho visto che si era impiccato. Ho provato a farlo cadere, ma non ci sono riuscita. È stato un grande choc. Non mi aspettavo una cosa simile” , ha dichiarato la giovane.

Secondo il sergente della polizia di Cheshire (Inghilterra), Deborah Morgan, l'uomo aveva già mostrato segni di squilibrio in passato: “Adele ha raccontato che qualche settimana prima lui l'aveva spinta. Aveva minacciato di uccidersi, ma era fuggito prima che lei chiamasse la polizia. Stephen aveva anche preso gli antidepressivi di Adele. Non abbiamo riscontrato alcuna circostanza sospetta in relazione alla morte di Stephen” .