Usa, arrestata l'attrice Jane Fonda mentre manifestava per l'ambiente

L’attrice americana Jane Fonda è stata arrestata questo venerdì a Washington mentre manifestava per il clima.

La diva ottantunenne, riporta la Bbc, è stata appunto portata via dai poliziotti mentre protestava davanti al Campidoglio, nel pieno di una manifestazione contro il cambiamento climatico promossa dall’ong Oil Change International, impegnata a promuovere l’utilizzo delle energie rinnovabili.

L’attrice, con alle spalle tante battaglie a favore dei diritti civili e contro le ingiustizie, è stata ammanettata insieme ad altri quindici attivisti pro-ambiente. Le accuse formulate a loro carico dalle autorità sono "assembramento non autorizzato" , "intralcio alla circolazione" e "schiamazzi" .

Jane Fonda, nei giorni scorsi, aveva pubblicizzato sul suo sito web personale la propria partecipazione all’iniziativa di protesta organizzata questo venerdì a Washington da Oil Change International, dichiarando di volersi unire al movimento ambientalista poiché “stregata dall’incredibile mobilitazione creata dai nostri giovani” . La sua presenza davanti al Campidoglio insieme agli attivisti anti-cambiamento climatico era stata quindi da lei motivata appellandosi anche all’esigenza di “stare vicina all’epicentro della battaglia per la salvezza del nostro pianeta” .

Sempre sul proprio sito Internet, l’artista aveva inoltre in precedenza minacciato di prendere parte a iniziative di protesta ogni venerdì, fino a gennaio. Obiettivo di tali contestazioni a oltranza era persuadere le istituzioni ad adottare misure efficaci per fermare l’inquinamento.

La diva aveva contestualmente esortato i rappresentanti del movimento Black Lives Matter, attivo nel denunciare le violenze della polizia contri i cittadini di colore, e del Sunrise Movement, associazione dedita a evidenziare i benefici per l’occupazione derivanti da investimenti nell’energia verde, a dirigersi a Washington per unirsi alla manifestazione di questo venerdì indetta da Oil Change International.

È dal 2016, ricorda l’emittente britannica, che Jane Fonda si fa notare a cortei e a eventi pubblici di natura ecologista. Proprio in quell’anno, ad esempio, lei aveva trascorso il Giorno del ringraziamento a protestare, insieme appunto ad attivisti pro-clima, contro la costruzione dell’oleodotto Dakota Access Pipeline. Il mese scorso, inoltre, aveva arringato la folla a Los Angeles in occasione dello sciopero globale per l’ambiente.