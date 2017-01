Condannato a morte killer della strage in chiesa a Charleston

Hanno deciso per la massima pena i dodici giudici federali chiamati a giudicare Dylann Roof, il killer 23enne che nel giugno 2015 entrò in una chiesta metodista a Charleston, nella Carolina del Sud, uccidendo nove afroamericani.

Otto donne e quattro uomini, l'intera giuria, a maggioranza bianca, si sono espressi a favore della pena capitale per 18 dei capi d'imputazione di cui Roof doveva rispondere. Il suo è il primo caso in cui per crimini d'odio viene comminata la pena capitale.

"Ogni persona che pensi che sono pieno d'odio non sa cosa l'odio sia", ha ribadito ancora ieri in aula il killer, che in passato si era descritto come un suprematista bianco e aveva detto di sperare che il suo crimine avrebbe causato una guerra razziale negli Stati Uniti.

Dal carcere, Roof aveva continuato a giustificare il suo crimine, senza mostrare alcun rimorso per quanto accaduto a Charleston. Anche per questo sulla sua colpevolezza non c'erano mai stati dubbi e la possibilità di una condanna a morte non era poi così remota.

"Giustizia è stata fatta - ha detto Kevin Singleton, figlio di una delle vittime di Roof, citato dal Washington Post -. Non cambia comunque nulla per le famiglie, ma spero che possa fare da deterrente per il futuro".