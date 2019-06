Usa, funzionario fa una strage e uccide 12 persone in ufficio

Strage in Virginia, dove un dipendente di un'agenzia governativa ha ucciso 12 persone nell'edificio nel quale lavorava, prima di essere abbattuto dalla polizia in uno scontro a fuoco. Il killer era armato di una pistola dotata di silenziatore, freddando una persona fuori dall'edificio e poi "ha immediatamente iniziato a sparare in maniera indiscriminata" contro chiunque gli si parasse davanti, come ha raccontato il capo della polizia della città del sudest della Virginia, James Cervera.

Subito dopo i primi colpi, i poliziotti hanno fatto irruzione nell'edificio, ingaggiando uno scontro a fuoco con il killer, che si è scoperto essere il 40enne DeWayne Craddock. Ferito gravemente, l'uomo è morto dopo che egli sono stati prestati i primi soccorsi.