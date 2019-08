Il giudice "grazia" il 96enne papà di un disabile. Il video è commovente

Frank Caprio, 83 anni, è probabilmente il più famoso giudice degli Stati Uniti. Merito di uno show, intitolato "Caught in Providence", che trasmette i video delle dispute legali che Caprio è chiamato realmente a dirimere come giudice di Providence, capitale del Rhode Island. Uno di questi filmati è arrivato a collezionare 30 milioni di visualizzazioni su YouTube. Primato che rischia di essere battuto, però, dall'ultimo caso su cui il giudice ha lavorato, quello di un 96enne multato per un eccesso di velocità al volante. Il relativo filmato - che in queste ore sta facendo rapidamente il giro del web - inizia con l'anziano signore che si presenta claudicante davanti alla corte.

Dopo i saluti di rito, il giudice Caprio prende la parola e spiega all'imputato: "Mr. Coella, lei è accusato di avere oltrepassato i limiti di velocità vicino a una scuola". L'anziano gli risponde: "Non guido così veloce, giudice, io guido lentamente e lo faccio solo quando ne ho bisogno. Stavo accompagnando il mio ragazzo al blood work", ovvero alla cura del sangue. "Il mio ragazzo è disabile, lo porto in macchina ogni due settimane perché ha un tumore".

Compresa la situazione, il giudice Caprio commenta: "Lei è un brav'uomo, ha più di 90 anni e si sta prendendo ancora cura della sua famiglia, è una cosa meravigliosa. Quanti anni ha suo figlio?". "63", la risposta di Mr. Coella. "Quindi papà si prende ancora cura del ragazzo". "Guido solo quando mi serve", replica l'anziano ancora timoroso di una condanna. "Vede quell'uomo là in fondo, è mio figlio. Mi sta guardando come a dire: 'Papà, quando avrai 90 anni dovrai portarmi in giro in macchina'. Lei è un cattivo esempio per me, mi sta mettendo un sacco di pressione", scherza il giudice che alla fine della seduta sentenzia: "Signore, auguro il meglio a lei e a suo figlio. Il caso è chiuso, buona fortuna e Dio la benedica".