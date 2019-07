Usa, Marines accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Accuse di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” si sono in questi giorni abbattute negli Usa sullo storico corpo dei Marines.

Numerosi membri di tale forza armata sono stati infatti arrestati perché indiziati di “traffico di esseri umani” verso il territorio federale. Finora, i fanti di Marina finiti in manette son o “16” , ma gli accertamenti sono destinati a proseguire, in quanto, secondo gli inquirenti, le reclute coinvolte nell’attività illecita sarebbero “centinaia” . Tutti i soggetti finiti nel mirino della magistratura fanno parte del personale del Marine Corps Base Camp Pendleton, base del corpo militare in questione situata nell’estremo sud della California.

A detta del Naval Criminal Investigative Service (Ncis), agenzia preposta a indagare sui reati commessi tra le file della storica unità di fanteria, gli individui incriminati avrebbero messo su una “rete criminale” dedita alla “collaborazione con i coyote” , ossia con i trafficanti messicani di esseri umani. Secondo i funzionari investigativi, coordinati dalla Corte distrettuale della California meridionale, gli indiziati, in cambio di “ricompense” elargite dai trafficanti, avrebbero finora trasportato in territorio federale “migliaia” di clandestini ammassati alla frontiera meridionale statunitense. In particolare, i fanti di Marina coinvolti nell’inchiesta avrebbero provveduto a fare entrare illegalmente in America migranti assiepati davanti alla porzione di confine Usa ubicata tra la città messicana di Tijuana e la californiana San Diego.

Sempre secondo gli investigatori dell’Ncis, i capi di tale “rete criminale” sarebbero i caporal maggiori Byron Law II e David Salazar-Quintero, rientranti tra i 16 Marines già arrestati. I due avrebbero appunto curato i contatti con i “coyotes” , concordando con questi i “compensi” che dovevano essere erogati a tutti i militari coinvolti nel traffico di immigrati irregolari verso gli Stati Uniti.