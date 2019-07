Gli Usa: "È morto il figlio di Bin Laden"

Il figlio di Bin Laden, Hamza Bin Laden è morto. Secondo quanto riporta la Nbc sarebbe stato ucciso. Hamza era in pole per prendere in mano le redini di Al Qaeda. Per il momento sulla sua morte manca una conferma ufficiale. La sua ultima dichiarazione risale al 2018. In questa fase non è ancora chiaro dove sia morto e se gli Usa sono stati coinvolti in una operazione antiterrorismo. Hamza, 30 anni, era considerato il "principe ereditario della Jihad". Sulla sua testa, dallo scorso marzo, pendeva una taglia a Stelle e Strisce da un milione di dollari. In passato Hamza aveva minacciato nuovi atti terroristici e di fatto aveva promesso vendetta per la morte del padre. Nel 2015 aveva diffuso un messaggio in cui chiedeva unità ai jihadisti in Siria ed esortava ad operazioni per la "liberazione della Palestina".

Dopo la morte del padre Osama, fu concessa l'opportunità di un ritorno in Arabia Saudita alle tre mogli e ai figli. In questi anni la sua presenza è stata ipotizzata in diversi Stati, tra cui Afghanistan, Pakistan, Siria o Iran. Uno dei suoi fratellastri aveva detto al Guardian lo scorso anno che Hamza poteva trovarsi in Afghanistan e che aveva sposato la figlia di Mohammed Atta, il capo dei dirottatori nella strage delle Torri Gemelle. Riad ha annunciato di avergli tolto la cittadinanza dopo che a marzo il Dipartimento di Stato americano aveva messo una taglia da un milione di dollari per informazioni che portassero alla sua identificazione o alla sua localizzazione. La lotta al terrore dunque continua. Di certo il fronte del terrorismo e della Jihad negli ultimi anni si è spaccato in diverse fazioni soprattutto dopo l'avanzata dell'Isis. Hamza stava cercando di radunare tutti i fanatici della Guerra Santa nel nome dell'islam per studiare nuovi atti terroristici con la firma di Al Qaeda. Ma adesso la sua morte ha disinnescato il nuovo piano del terrore.