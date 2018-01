Usa, paziente scaricata in strada: "Non poteva pagarsi l'ospedale"

Un video drammatico sta scatenando l'indignazione in tutta l'America. È stato postato sui social network da un passante, Imanu Baraka, che, incredulo, ha visto una donna malata dimessa dall'ospedale universitario del Maryland Medical Center perché non poteva pagare le cure mediche (guarda il video). "Non credevo ai miei occhi - ha raccontato lo psicoterapeuta che, per caso, si trovava a passare di lì - non avevo altra scelta che dare una voce a questa giovane" .

Nel video, girato a Baltimora, si vede una donna vagare, senza arsi pace, davanti a una fermata dell'autobus. Nonostante sia sera inoltrata e la temperatura sia prossima allo zero, indossa soltanto una camicia bianca dell'ospedale. Da subito appare confusa. Non solo. Riesce a malapena a reggersi sulle proprie grambe. La donna, una 22enne che soffre di problemi mentali, era stata appena dimessa dal Maryland Medical Center perché non poteva permettersi di pagare le cure mediche all'ospedale universitario. Nel video, girato da Imanu Baraka, si riescono a vedere i portantini proprio nel momento in cui stanno abbandonando la paziente a se stessa (guarda il video).