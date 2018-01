Gli Usa reintroducono i missili Stinger in Europa

"Il Dipartimento della Difesa riconosce le lacune nella difesa aerea a corto raggio dell’esercito degli Stati Uniti e dei suoi alleati della Nato nel continente europeo. Dopo quasi 15 anni di allontanamento dal sistema d'arma, riprenderanno le esercitazioni con i missili FIM-92 Stinger". E’ quanto si legge in una nota ufficiale dell’US Army Air Defense Artillery School.

“A distanza di quasi 15 anni il Joint Multinational Readiness Center riprenderà ad addestrare i soldati con il sistema missilistico FIM-92. Lo Stinger è in circolazione dalla fine degli anni ‘70. Dato che la controinsurrezione divenne l'obiettivo principale delle missioni dell'esercito, le esercitazioni con il missile terra-aria furono sospese. Riarmare i reparti con lo Stinger è oggi necessario per colmare quel vuoto che l'esercito ha riconosciuto. Il conflitto in Ucraina ha visto una trasformazione dell'esercito russo e la necessità di una difesa aerea a corto raggio per le nostre forze di manovra. Gli aerei senza pilota sono diventati sempre più comuni ed importanti per le operazioni nel conflitto russo-ucraino”.

Dopo la fine della Guerra Fredda, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha rimosso gradualmente tutte le squadre Stinger ponendo i missili in riserva. I fondi destinati alle tattiche controinsurrezionali ridussero esponenzialmente i finanziamenti per i sistemi SHORAD (Short-Range Air Defense Systems).

“Nei teatri dove gli Stati Uniti hanno goduto di una schiacciante superiorità aerea come in Afghanistan ed Iraq, lo Stinger non ha avuto alcun ruolo di rilievo. Tuttavia lo spettro di uno scontro tra forze russe e quelle della Nato nell'Europa orientale è un incentivo sufficiente per riprendere l'addestramento. I sistemi SHORAD si concentreranno sulla difesa contro gli aerei a bassa quota come i droni e gli elicotteri d'attacco che rappresentano una considerevole minaccia per le nostre forze di manovra. L'obiettivo immediato è preparare l'Europa per combattere questa sera e difenderla da qualsiasi avversario”.

La nuova componente SHORAD

Lo scorso dieci gennaio presso l'area di addestramento di Hohenfels, in Germania, si è svolta la prima sessione di addestramento sul sistema Stinger diretta dagli istruttori del Fires Center of Excellence di Fort Sill, Oklahoma. L'area ospita un Centro multinazionale per addestrare le forze della Nato. In base ai dati dell'Air Defense Integrated Office, l'obiettivo a breve termine è quello di schierare 62 team Stinger nella forza operativa statunitense. Successivamente, ogni divisione riceverà un battaglione SHORAD. Il Dipartimento della Difesa prevede di reintrodurre fino a 600 squadre Stinger per le compagnie di fanteria standard e meccanizzate come parte di uno sforzo più ampio noto come Maneuver Short Range Air Defense o M-SHORAD. Gli Stinger sono solo una soluzione provvisoria per quella che è ritenuta una minaccia crescente. L'esercito prevede di implementare diversi sistemi di guerra elettronica equipaggiati con laser, missili e cannoni a fuoco rapido di ultima generazione. Northrop Grumman, ad esempio, ha già testato in Europa gli Stryker AUDS o Anti-Unmanned Aerial Vehicle Defense System equipaggiati con una nuova suite di guerra elettronica e cannone automatico a fuoco rapido XM914 da 30 mm

Il missile Stinger

Il missile FIM-92 Stinger è il principale sistema da difesa aerea spalleggiabile dell'Esercito e del Corpo dei Marine degli Stati Uniti. Adottato nel 1981 come sostituto del sistema FIM-43 Redeye, è stato fino ad oggi prodotto in poco più di 70.000 esemplari. Il missile a combustibile solido a due stadi Stinger FIM-92 è un sistema terra-aria a puntamento passivo agli infrarossi tipo fire-and-forget. Il cercatore di ricerca passivo annulla l'esigenza di un raggio di designazione fisso per bloccare il bersaglio: ciò consente all'operatore Stinger di mettersi al riparo, riposizionarsi ed ingaggiare altri bersagli immediatamente dopo aver lanciato il missile. Quest'ultimo è lungo 1,52 e pesa 10,1 kg (il missile con lanciatore raggiunge i 15,2 kg). Equipaggiato con un penetratore di 3 kg hit-to-kill con un innesco ad impatto ed un timer di auto-distruzione (15 e 19 secondi dal lancio), il missile raggiunge una velocità massima Mach 2.2 (750 m / s). Per sparare il soldato punta il missile verso il bersaglio. I missili Stinger utilizzano sensori IR / UV passivi per cercare la luce a infrarossi (il calore) prodotta dai motori dell'aereo bersaglio. Quando il cercatore si blocca emette un rumore particolare. Il missile può ingaggiare bersagli che volano fino a 3.500 m e ha una portata di circa 8 km. I missili identificano anche l'ombra "UV" del bersaglio e utilizzano quell'identificazione per distinguerlo da altri oggetti che producono calore. Utilizzato attualmente dalle forze armate degli Stati Uniti e da altri 29 paesi, è prodotto da Raytheon Missile Systems e costruito in licenza da EADS in Germania.