Usa, scrive un libro su come uccidere il marito: accusata di averlo fatto davvero

Aveva scritto un libro intitolato "Come uccidere tuo marito". Peccato che poi la realtà abbia superato la finzione, dato che lei suo marito forse l'ha ucciso per davvero.

Nancy Crampton Brophy, 68 anni, di Portland, negli Stati Uniti, ha scritto ben tre libri sullo stesso argomento: "The Wrong Cop", che raccontava di una donna che immaginava in quali modi poter uccidere suo marito, "The Wrong Husband", che aveva come protagonista una donna che si fingeva morta, per sottrarsi alle violenze del compagno, e l'ultimo, "How to murder your husband". Qui, l'autrice aveva compilato un vero e proprio manuale che spiegava come uccidere il proprio marito e non farsi scoprire, come ha specificato il Corriere della Sera. Ma ora, la vicenda che la riguarda non è la trama di un nuovo libro.