Usa, si distrae con il cellulare mentre guida: incidente filmato in diretta

Una semplice distrazione mentre si guida può sconvolgere per sempre la vita. Non solo la propria ma anche quella delle altre persone coinvolte, loro malgrado, nella leggerezza compiuta da chi è al volante. Nonostante le leggi esistenti e le campagne informative e di sensibilizzazione, continuano a verificarsi incidenti automobilistici causati dall’utilizzo irresponsabile del cellulare mentre si guida.

Se le parole sembrano non sortire particolare effetto, forse mostrare scene cruente di incidenti sulla strada causati dalla disattenzione dovuta all’uso del telefono potrebbe portare a maggiori risultati.

Proprio per questo, il "Berlin Police Department" del Massachusetts, negli Stati Uniti, ha scelto di pubblicare un video di un sinistro automobilistico, così da ricordare a chi lo vede quanto sia pericoloso utilizzare il cellulare al volante.

L'incidente è capitato a una donna che guidava e, contemporaneamente, inviava un messaggio. La distrazione l'ha portata fuori strada dove ha sbattuto contro un palo. Dopo lo schianto, l’auto si capovolta prima di uscire dall’inquadratura.

Per fortuna, per l’imprudente signora, a parte la paura e delle lievi ferite, non ci sono state gravi conseguenze. Un caso. Perché molto spesso, chi è coinvolto in situazione del genere non è così fortunato.