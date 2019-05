Usa, sparatoria all'università: sette feriti

Almeno sette persone ferite, tre delle quali in modo molto grave. È questo il bilancio della sparatoria avvenuta all'alba all'interno del campus della Ball State University, nello stato dell'Indiana (Usa).

Da fonti della polizia, i fatti sarebbero accaduti nelle prime ore del giorno in un alloggio nella parte ovest del campus, ma il colpevole non sarebbe ancora stato identificato. Da una prima ricostruzione dei fatti, la sparatoria sarebbe accaduta durante una festa ma ancora non sono note ne le dinamiche ne le motivazione del gesto. La polizia ha interrogato i presenti nel tentativo di identificare l'autore che è poi stato arrestato dagli agenti di Muncie. I feriti sono stati trasportati in ospedale e tre di loro sono ricoverati in condizioni critiche. Il campus della Ball State, i cui confini sono distanti poco più di 300 metri dal luogo dei fatti, è stato chiuso verso l'una per poi essere riaperto circa 40 minuti dopo.

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza nei campus americani che riaccende i riflettori sull’emergenza legata all’uso delle armi da fuoco da parte dei giovani. Poco più di due settimane fa uno studente ha sparato nel campus dell’Università della North Carolina provocando un bilancio di due morti e quattro feriti.