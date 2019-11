Usa, uomo morto nel congelatore: "Conservato lì da 11 anni"

Quando la polizia ha fatto irruzione nella casa di una 75enne si è trovata davanti agli occhi una scena inquietante. Le forze dell'ordine erano entrate nell'abitazione della donna per sincerarsi che stesse bene. Ma nell'appartamento hanno trovato il suo corpo senza vita.

Era stato un addetto alla manutenzione a chiamare la polizia: da due settimane infatti l'uomo non riusciva più a mettersi in contatto con l'anziana padrona di casa che viveva nel complesso residenziale dal 2007. Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno suonato più volte il campanello senza però ricevere alcuna risposta. Così hanno deciso di forzare la serratura ed entrare. In camera, disteso sul letto, hanno trovato il corpo della donna senza vita: la 75enne sarebbe morta in circostanze naturali, ma sarà l'autopsia a confermare quanto accaduto.

Il cadavere nel congelatore

In attesa dell'arrivo dei colleghi, gli agenti hanno pensato bene di perlustrare l'abitazione e hanno fatto un'altra macabra scoperta. Quello della donna infatti non era l'unico cadavere presente in casa: nel congelatore c'era infatti il corpo di un uomo. Quando hanno aperto il freezer, i poliziotti hanno trovato, perfettamente conservato, il marito della 75enne. Era da almeno 10 anni che i vicini di casa non lo vedevano.

Le indagini

Ora gli investigatori sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime indiscrezioni riportate dalla stampa americana, l'uomo sarebbe rimasto nel congelatore per almeno 11 anni. Undici. E ora tutta la comunità di Tooele City, piccola cittadina nello Stato dello Utah a quaranta chilometri da Salt Lake City, è sotto choc.

" Siamo solo all'inizio dell'indagine ", ha commentato la polizia che ha spiegato di non poter ancora parlare con certezza di omicidio. " Dopo l'autopsia capiremo da quale punto partire ", hanno spiegato gli investigatori. Le indagini dovranno fare chiarezza su come sia morto il 69enne e se sua moglie sia coinvolta. Il sospetto è che la donna abbia deciso di conservare il marito per tutto quel tempo, chiudendolo così nel congelatore.