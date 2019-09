Usa, youtuber fa un'immersione e ritrova un cellulare perduto 15 mesi prima (e lo riconsegna)

Lo ha trovato sul fondo di un fiume, nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Era lì, che giaceva all'interno di una custodia impermeabile, che ha fatto in modo che il dispositivo continuasse a funzionare. La storia di uno Yotuber americano, di nome Michael Bennett, che ritrova uno smartphone perduto, durante un'immersione, sui fondali di un corso d'acqua sembra un film. Perché il giovane, dopo il rinvenimento del cellulare ha chiamato la proprietaria, con l'obiettivo di restituirglielo.

" Pronto, sono Michael. Ho trovato il tuo iPhone mentre facevo un'immersione. Vorrei restituirtelo, quindi, per favore, richiamami ", dice il giovane, che sul suo canale YouTube ha pubblicato ogni passaggio della vicenda. Erica Bennett, la proprietaria, aveva perso il telefono 15 mesi prima. Dopo averla contattata, i due si sono incontrati nel parcheggio di un supermercato e la donna avrebbe detto a Michael di essere particolarmente emozionata per il fatto di aver recupareto messaggi e foto di suo padre, deceduto circa una settimana dopo lo smarrimento dell'oggetto.