Va dal barbiere e scopre di avere un cancro: salvo appena in tempo

Quando si è accomodato sulla sedia del suo fidato barbiere, Adam Shatford non si aspettava di ricevere, oltre al consueto taglio dei capelli, una notizia che gli avrebbe salvato la vita.

Secondo quanto riporta Metro, il 54enne di Northampton, in Inghilterra, quel giorno sarebbe andato per puro caso dal parrucchiere. Il destino benevolo, fortunatamente, era pronto a dargli una mano nel modo più imprevisto.

Per la prima volta, infatti, l’uomo è stato servito da una donna, Erinna Lindfield, che pettinandolo ha notato uno stano nodulo duro sotto le basette vicino all'orecchio sinistro.

Preoccupata dalla scoperta, la donna ha consigliato al suo cliente di recarsi al più presto dal medico per farsi dare uno sguardo. “Non mi costava nulla, ma quel sospetto mi ha salvato la vita” ha raccontato il padre di 3 figli che oggi, dopo diversi interventi sta molto meglio.

Adam non ha perso tempo ed è andato subito dal dottore che gli ha diagnosticato un melanoma al terzo stadio. E non solo. Durante più accurati esami, i sanitari hanno anche scoperto che sulla fronte del paziente si era già sviluppati diverse masse cancerogene.

Il 54enne, così, è stato operato per rimuove il terribile male. Oggi, dopo un periodo non certo facile, è in fase di completo recupero. Secondo i medici, il melanoma è stato preso appena in tempo e questo ha permesso che non ci fossero conseguenze irreparabili per la sua salute.

Adam, ancora incredulo per la sua vicenda, non smetterà mai di ringrazie Erinna che quel fatidico giorno si trovava dal suo barbiere e che, come un angelo, lo ha guidato verso la salvezza.

La continua esposizione al sole può aver favorito l'insorgere del tumore. Secondo le statistiche del Cancer Research UK, circa 2.285 persone sono morte dalla malattia nel 2016.