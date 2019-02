La vacanza di Malia Obama indigna l'America

Seduta a bordo piscina di un esclusivo albergo di lusso a bere una bottiglia di rosé da 80 dollari con un'amica. Così è stata pizzicata Malia, la figlia maggiore di Michelle e dell'ex presidente americano Barack Obama.

La giovane si è concessa un weekend di relax in un resort nel sud della Florida in compagnia di tre amiche. Ma la vacanza dell'ex first daughter ha indignato tutta l'America. Sì perché la 20enne è stata più volte fotografata mentre teneva in mano diversi cocktail e una costosa bottiglia di vino.

Le polemiche

Non è stato tanto il costo della bottiglia a far nascere le polemiche, quanto l'età della giovane Obama. Malia infatti ha ancora 20 anni e negli Stati Uniti è consentito bere a partire dai 21. Come riporta Dagospia, la giovane dovrebbe infatti attendere fino al prossimo 4 luglio per godersi un pomeriggio alcolico. Chissà cosa ne pensano mamma e papà.