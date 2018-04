Vaticano, niente comunione per i protestanti: proposta bocciata

Il Vaticano ha rigettato la proposta relativa all'accesso alla comunione per i protestanti coniugati con i cattolici. La "svolta dottrinale" era stata promossa dalla Conferenza episcopale tedesca, ma è stata bocciata dalla Santa Sede.

La questione aveva diviso, in materia di dottrina, alcuni esponenti della Chiesa tedesca. Il cardinale Marx, numero uno della Conferenza episcopale teutonica, e il suo vice erano sembrati più che favorevoli. I cardinali Mueller e Brandmuller, invece, avevano dichiarato ferma contrarietà. Sette vescovi, poi, avevano indirizzato una lettera alla Congregazione per la Dottrina della Fede chiedendo spiegazioni sulla storica apertura. Una "mossa" che aveva sorpreso persino l'ultraprogressista Marx, che si era visto scavalcato da chi sostiene che il porporato stesse provando a deliberare su una materia di stretta competenza vaticana. La "fame eucaristica", secondo l'interpretazione degli oppositori, non sarebbe stata sufficiente come motivazione.

Scrivere alla Congregazione per la Dottrina della Fede serviva soprattutto a capire cosa ne pensasse Papa Bergoglio. Il responso è arrivato in tempi record. Secondo quanto si legge sul Catholic Herald, sia il pontefice argentino sia il prefetto Ladaria avrebbero concordato sulla bocciatura. I dettagli di questa decisione, però, non sono stati ancora resi pubblici. Non sarebbe sufficiente, quindi, quel "serio esame di coscienza" che i protestanti avrebbero dovuto fare per accedere al sacramento dell'eucaristia. Non basterebbe neppure quella sorta di semi-conversione che era stata paventata dall'approvazione dell'organizzazione episcopale tedesca. La strada per il dialogo ecumenico è segnata, ma presenta ancora degli ostacoli che il Vaticano, per la gioia dei cosiddetti "tradizionalisti", non ritiene valicabili.

Ulteriori dettagli emergono leggendo il National Catholic Register. Pare che il prefetto dell'ex Sant'Uffizio abbia mandato indietro la proposta arrivatagli attraverso una controlettera finalizzata alla bocciatura. Il Papa, che avrebbe avallato questa iniziativa, avrebbe tuttavia anche scelto di segretare il contenuto della respinta. La sensazione è che Bergoglio non voglia alimentare ulteriori scontri dottrinali pubblici. Certo è che con questa mossa il Papa argentino sembra aver deciso di porre un freno alle interpretazioni teologiche e dottrinali dei teutonici. Per una volta ha "vinto" la linea dei conservatori.