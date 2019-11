"Vendo neonato per 500 dollari". L'annuncio choc su internet

" Vendo neonato di 2 settimane per 500 dollari ". È il contenuto choc di un'inserzione comparsa sul sito di compravendita online Craiglist lo scorso 22 novembre e sulla cui attendibilità stanno indagando gli investigatori FDEL (Florida Departement of Law Enforcement).

Che si tratti di una bufala oppure no, sarà solo l'esito delle indagini a stabilirlo. Al momento, l'unica certezza è che un ignoto abbia messo in rete l'annuncio - di dubbio gusto - lo scorso venerdì scatenando reazioni di profonda indignazione da parte di molti utenti. A seguito di numerose segnalazioni, infatti, la polizia ha subito provveduto ad oscurare il post salvo poi avviare una indagine volta ad accertata l'identità dell'autore.

" Vendo un neonato di 2 settimane per 500 dollari. - si legge nell'inserzione – Dorme e non fa rumore di notte. Pappine e vestiti te li darò io. Posso darti anche la sorella di 4 anni gratuitamente". Poi, il seller allega al testo la mappa del luogo in cui vive precisando che " è un quartiere tranquillo, con un buon vicinato. Lavoro per il dipartimento dei bambini e delle famiglie. E non voglio essere giudicata se non mi v di tenere questi due bambini" . Questo è quanto.

Stando al racconto riportato dal quotidiano locale Miami Herald , il portavoce della FDLE, Gretl Plessinger, avrebbe rifiutato di fornire ulteriori dettagli sulla vicenda. " Abbiamo un'indagine in corso ", ha dichiarato l'agente senza aggiungere null'altro. Secondo alcune indiscrezioni dal medesimo quotidiano, sarebbe già stata interrogata una donna, la quale però avrebbe negato di essere coinvolta nei fatti. Ad ogni modo, se la veridicità dell'annuncio fosse confermata, sarà difficile stabilire quale reato possa essere ascrivibile per la vendita online di un neonato.