In Venezuela la crisi non risparmia nemmeno l'ospedale dei bambini

Medicinali insufficienti, macchinari guasti e stanze lasciate in malora. In Venezuela, l'ospedale pubblico infantile J.M. de los Ríos è stato colpito dalla crisi che si è abbattuta su tutto il Paese.

Secondo quanto riporta il sito Per i diritti umani, da mesi, nella struttura sanitaria mancherebbero equipaggiamenti medici, macchinari adeguati alle cure e medicinali. Non solo. Le sale operatorie sarebbero fuori uso, così come le macchine usate per fare la chemioterapia. E ai piccoli pazienti mancano le cure adeguate, tanto che negli ultimi mesi ne sono morti a decine.

Le foto mostrano un ambiente abbandonato, con calcinacci e macerie a terra, letti fuori uso e muri crollati. Su una porta, un cartello avvisa della mancanza del macchinario necessario a fare le radiografie e i genitori dei piccoli pazienti hanno iniziato uno sciopero di protesta.

Se si considera che l'ospedale pubblico J.M. de los Ríos di Caracas è il maggior centro infantile del Venezuela, se ne deduce che per un bambino, entrare in un ospedale pubblico equivale a una condanna a morte.