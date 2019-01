Vigilante entra nel ristorante e si ritrova sul set di un porno

Curiosa disavventura per un vigilante di Colchester, nella contea dell'Essex, in Inghilterra. L'uomo era entrato in un ristorante perché il proprietario gli aveva chiesto di compiere dei controlli durante l'orario di apertura. Ma a un certo punto, appena entrato nel ristorante, ha iniziato a sentire dei rumori strani provenienti dalla cucina. E ha fatto una scoperta a dir poco bizzarra: era nel bel mezzo di un film porno.

A raccontare il fatto, il Daily Mirror . L'uomo si è visto così i due attori intenti a girare una scena hot sui fornelli della cucina, mentre il resto della troupe girava la scena. La figlia del proprietario. Come racconta Tgcom24 , la figlia del proprietari del ristorante The Cells di Colchester, intervistata dal tabloid britannico, ha detto " di aver affittato lo spazio ad alcuni produttori cinematografici ma 'non avevamo idea che fosse un film per adulti' ". " Ci hanno detto di volere il posto a disposizione per un solo giorno - ha continuato la donna al quotidiano del Regno - e mio padre ha mandato uno dei suoi dipendenti ad aprire le porte. Certo è una cosa imbarazzante, è disgustoso pensare che sia successo proprio lì. Mio padre si fidava ".