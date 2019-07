Vince 1 milione a Fortnite: "E mia mamma diceva che perdevo tempo…"

Un ragazzo di 15 anni ha vinto la bellezza di un milione e rotti di dollari giocando a Fortnite. Già, proprio così. Il teenager ha partecipato al torneo del videogioco organizzato all'Arthur Ashe di New York – lì dove si giocano gli Us Open di tennis – piazzandosi secondo nella categoria del "doppio".

E così l'inglese Jadem Ashman, insieme al partner di gioco Dave Jong (olandese) si è messo in tasca una fortuna: i due si divideranno 2,25 milioni di dollari. Mica spicci.