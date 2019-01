Vittime di bullismo perché omosessuali: amiche si suicidano a 11 anni

Due amiche di 11 anni si sono suicidate e poche settimane di distanza l'una dall'altra perché vittime di bullismo in quanto entrambe omosessuali. Il duplice dramma nel Nord Dakota, Stati Uniti, dove le due si sono tolte la vita dopo aver fatto coming out, per le ricorrenti offese ricevute dai compagni di scuola.

La loro sofferenza era rimasta oscura alle rispettive famiglie, che avevano supportato le due in tutto e per tutto, con amore e affetto, dopo le loro dichiarazioni di omosessualità. Le madri e i papà delle due ragazzine, infatti, non pensavano affatto che le rispettive figlie stessero soffrendo così tanto nella loro quotidianità.

Madissen si è uccisa sparandosi con la pistola del padre, dopo aver già provato a togliersi la vita impiccandosi, e Sophia l'ha emulata impiccandosi nel seminterrato della sua abitazione qualche settimana dopo. Due tragedie enormi che hanno sconvolto la vita delle due famiglie americane.