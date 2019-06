Vittoria animalista: in Corea del Sud chiudono i mercati di carne di cane

Finalmente una vittoria animalista in Corea del Sud dove via via chiuderanno tutti i mercati esistenti di carne di cane. Le autorità locali hanno annunciato di aver raggiunto l’accordo con i 19 commercianti del Gupo Livestock Market di Busan affinché chiudano. Le varie associazioni animaliste sono già pronte per scendere in campo e salvare tutti i piccoli ospiti pelosi rinchiusi nelle gabbie in attesa di essere macellati e venduti. In questo supermercato del cane infatti chiunque poteva recarsi per comprare la carne, sia surgelata che ancora viva. Una specie di allevamento dove i clienti sceglievano tra i vari cani quello da farsi uccidere e portare a casa. Mamme e cuccioli tenuti in scarse condizioni igieniche, stipati in gabbie con un’unica certezza, presto o tardi sarebbero morti.

Già nei mesi scorsi erano già stati chiusi altri macelli, come per esempio Taepyeong, a Seongnam, il più grande esistente. E con lui altri più piccoli. Adesso, come annunciato dal sindaco di Seoul, toccherà a tutti gli altri. Vittoria animalista doppia, visto che quello a Busan verrà demolito per creare un parco dove i cani potranno correre e giocare con i loro padroni. Scelta anche un po’ obbligata dato che il mercato in questione è abbastanza in crisi e la mentalità è cambiata. Sempre meno sono i clienti che vogliono vedere nel proprio piatto uno dei migliori amici dell’uomo.