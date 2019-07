Volevano il selfie perfetto ma il mare li travolge: in salvo coppia di turisti

Cercavano di immortalare il mare in tempesta, nella speranza di scattare il selfie perfetto. Invece, le onde li ha sorpresi e li ha spazzati via dalla scogliera.

Marito e moglie si trovavano sulla scogliera di Hālona Blowhole, su un'isola delle Hawaii. Ma per fotografare le onde che si stagliavano sulle rocce, a causa del forte vento, si erano avvicinati troppo all'acqua. Così, un'onda li ha travolti e la coppia è stata trascinata in mare. Un turista sulla scogliera ha ripreso quei momenti drammatici, quando marito e moglie, in balia del mare, chiedono aiuto.

I video, postati poi su Instagram, mostrano in lontananza due teste che galleggiano sulla superficie del mare e che spesso vengono travolte a trascinate via dall'acqua. In sottofondo si sentono le urla dei presenti, corsi immediatamente a chiamare i soccorsi. Per fortuna, la vicenda non ha avuto un esito drammatico. In un altro video del turista, si vedono i bagnini che arrivano sul promontorio pronti a gettarsi in mare per salvare la coppia.

I due, originari dell'Oklahoma, sono stati tratti in salvo.