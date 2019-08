Il "Volo più lungo" è iniziato: lo Spitfire d'argento è partito per il giro del mondo

I motori Rolls-Royce hanno risposto puntuali ai comandi, quando il pilota ha preso posto nel piccolo abitacolo di quel vecchio aereo da caccia Spitfire degli anni '40, e ha premuto l'accensione. Le fiamme sono fuoriuscite roboando dai bocchettoni che spiccano su entrambi i lati della fusoliera levigata in cui si specchiava il sole; e l’elica, che vorticava impaziente sul prato dell'aerodromo di Goodwood già nella fase di rullaggio, in un balzo ha portato in quota quell'uccello d'argento immaginato più di settant'anni fa. Un uccello perfetto, progettato e creato dall'uomo per permettere all'uomo di volare e compiere imprese leggendarie.

"Il volo più lungo" sponsorizzato da Iwc Schaffhausen, in collaborazione con Boultbee Flight Academy e Aviation Adventures Ltd, ha avuto inizio oggi - proprio nel 79° anniversario della Battaglia d'Inghilterra - e l'aereo elaborato per questa avventura: un Supermarine Spitfire Mark IX fabbricato nel 1943 e minuziosamente restaurato per l'occasione, ha lasciato ammaliati centinaia di spettatori accorsi da tutto il Regno Unito per ammirare il suo "decollo". Percorrerà oltre 43.000 chilometri attraversando 30 paesi in oltre cento tappe: per dimostrare che quel vecchio prodigio della tecnica inventato dall'uomo, può ancora scuotere l'animo di vecchie e nuove generazioni. Ricordando a tutti di cosa possiamo essere capaci. Tra le 150 tappe che questo temerario giro del mondo prevede, compare anche l'Italia. Ma prima ci sarà la trasvolata oceanica dell'Atlantico verso le Americhe, e poi quella del Pacifico verso l'Asia. A bordo del "Silver Spitfire", in questo lungo viaggio per il globo, si alterneranno due piloti tra i più esperti di velivoli storici: Steve Brooks e Matt Jones (che ovviamente indosseranno cronografi Iwc).

I giorni di Amelia Earhart e delle strasvolate leggendarie con cui i giornali aprivano le prime pagine sono passati, e distanti nel tempo; ma l'emozione di vedere un vecchio aereo a elica spiccare il volo in direzione del sole per affrontare un'avventura epica, almeno a giudicare dai volti entusiasti degli spettatori più giovani, sembra essere ancora intatto. Evidentemente certe vecchie passioni, in barba alle mode e al progresso, non muoiono mai.