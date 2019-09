Vuol far nascere il figlio sul suolo americano: soldato si fa spedire la terra

Charles Joseph è nato il 16 agosto in Veneto, sul suolo americano. Ebbene sì, visto che il padre, un paracadutista statunitense di stanza in Veneto, si è fatto spedire della terra direttamente dal Texas.

Quando l'uomo ha scoperto che la moglie era incinta, ha cercato in ogni modo di far nascere il figlio su suolo americano. Così, come spiega TgCom24, si è fatto spedire dai parenti la terra del loro giardino in Texas. Il militare ha condiviso sul suo profilo social tutti i passaggi, spiegando ai follower il suo piano: nascondere il contenitore con la terra texana sotto il letto d'ospedale della moglie. In quel modo il figlio sarebbe nato sul suolo americano.

E dopo aver postato la foto della ricevuta, la terra dalla madrepatria è ben presto arrivata e Charles Joseph, il 16 agosto, è nato sul suolo texano.

Ma il padre non si è accontentato. Un mese dopo la nascita del piccolo, il militare lo ha fatto camminare sulla terra di "casa" dopo averla sparsa su una bandiera: " È texano il primo terreno toccato dai piedi di mio figlio ", ha scritto. Quando si dice essere patriottici.