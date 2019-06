Zuckerberg, il video fake del papà di Facebook: "Chi comanda i dati ha il controllo del futuro"

Mark Zuckerberg afferma, in video, di avere in controllo di miliardi di dati personali rubati. Ma, fermi tutto, è un fake.

Due artisti, Bill Posters e Daniel Howe in collaborazione con Canny AI, una compagnia israeliana di software, con lo scopo di sensibilizzare la pubblica opinione circe le manipolazioni hi-tech, hanno montato un filmato falso in cui il fondatore e ceo di Facebook lascia intendere di controllare i dati rubati di miliardi di persone, dicendo anche "Chiunque controlla i dati, controlla il futuro" .

Si tratta di un deepfake, ovvero di uno dei quei video modificati usando la tecnologia e l'intelligenza artificiale che sembra del tutto vero, anche se – appunto – non lo è affatto. In questo caso, il software utilizzato ha preso 21 secondi estratti da un'intervista del papà di Faceook risalente al 2017.