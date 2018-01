Crolla un mito, l'Harley diventa elettrica

Anche l'Harley diventerà silenziosa. La compagnia ha annunciato che la prima moto elettrica del marchio è in produzione e la data d'uscita potrebbe essere nel 2019, esattamente tra 18 mesi. Crolla così il mito del rombo della moto, tanto amato dai suoi proprietari.

La casa Milwaukee conferma così quando già anticipato 4 anni fa, quando il progetto della "LiveWire" venne rivelato. "Avete già sentito parlare di "LiveWire" - ha detto l'amministratore delegato di Harley Davidson durante la riunione di martedì - il progetto è attivo e il prodotto sarà sul mercato entro 18 mesi".

Nonostante la svolta elettrica, la nuova Harley dovrebbe mantenere la famosa accelerazione da 0 a 100km/h in quattro secondi, ma ulteriori dettagli non sono stati ancora rilasciati. La decisione dell'azienda arriva in un momento in cui il mercato delle moto elettriche è ancora piccolo ma in crescita. L'obiettivo della Harley Davidson è prorpio quello di diventare leader mondiale del settore.