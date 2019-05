Nuovo Codice della Strada, ci siamo: moto e scooter leggeri in autostrada

Il testo base del nuovo Codice della strada con le relative modifiche è quasi pronto: a breve si avvierà ufficialmente l'intero iter legislativo. L'accelerata delle ultime ore è stata resa possibile grazie alla Commissione trasporti della Camera: l'approvazione dovrebbe arrivare nella gornata di domani. È stata dunque verificata la presenza di tutte le proposte emendative: eventuali ed opportune correzioni dovranno essere presentate entro il 3 giugno. Sarà poi la volta della vera e propria discussione.

Moto leggere in autostrada

Non potranno circolare in autostrada velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore " a 120 cc se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico "; la circolazione sarà invece consentita anche a moto e scooter di cilindrata sotto gli attuali 150 cc, ma " solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente A1 o A2 ".

Piste ciclabili e biciclette

Via libera a pattini a rotelle, skateboard e monopattini a spinta sulle piste ciclabili, nelle aree pedonali, sugli spazi riservati ai pedoni e sugli itinerari ciclopedonali. Vi avevamo già parlato della cosiddetta "casa avanzata": nel testo è stata confermata l'introduzione delle linee di sosta per le biciclette. Una " maggiore distanza laterale di sicurezza " dovrà essere rispettata al momento del sorpasso da parte dei veicoli.

La "strada scolastica"

Al fine di " consentire la sosta, il movimento e le manovre connesse " alle scuole, è stato deciso di aggiungere una nuova tipologia di strada che si andrà ad aggiungere alla classificazione di quelle già esistenti: per la "strada scolastica" - così denominata per le strade in prossimità di edifici ad uso scolastico - i comuni dovranno " stabilire limitazioni alla circolazione almeno negli orari di attività didattica e di ingresso e uscita degli alunni ". In tal senso potranno essere delimitate zone a traffico limitato oppure fissati limiti di velocità massimi o inferiori a 30 km/h.

Norme bocciate

Non hanno invece avuto l'ok il divieto di fumo in auto e la possibilità di far circolare i 150 in autostrada. Le amministrazioni comunali avranno libero arbitrio riguardo l'inserimento di uno spazio per i ciclisti nei pressi di stop/semafori e la possibilità di andare in bici contromano: in primo piano dovranno esserci comunque misure che garantiscano una maggiore tutela ai ciclisti.