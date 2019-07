Napoli, James Rodriguez si allena col Real Madrid

“ James qui a Napoli farebbe benissimo ”, ha detto Carlo Ancelotti una settimana fa. Ma pare proprio che questo “matrimonio non s’ha da fare”. Conteso tra il Napoli e l’Atletico Madrid, Florentino Perez ha tagliato la testa al toro: James non si muove dal Real se non per una cessione a titolo definitivo sulla base di 42 milioni di euro. Ad accelerare il ritorno in gruppo del colombiano, il risultato terribile proprio contro l’Atletico (7-3), l'imminente uscita di Gareth Bale e l’infortunio al crociato di Asensio.

L’ufficialità arriva proprio dal profilo ufficiale del Real Madrid, che ha diffuso le immagini del primo allenamento di James Rodriguez coi Blancos, dopo due anni trascorsi al Bayern Monaco. Di ritorno dalle vacanze post Coppa America, James si è allenato al centro sportivo di Valdebebas al fianco di altri due reduci dalla competizione continentale, Casemiro e Militao. Se fino a qualche giorno fa era lo stesso giocatore a far trasparire segni di indecisione (sulla possibile destinazione, forse) attraverso il proprio profilo Instagram, oggi i dubbi sono pochi. As lo ha addirittura eliminato dai giocatori sul mercato, e pensare che era il principale obiettivo estivo del Napoli...