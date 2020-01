La nautica sbarca sul Reno Gli yacht italiani über alles

Antonio Risolo

Riparte da Düsseldorf il nuovo anno del saloni nautici. Dal 18 al 26 gennaio nel polo espositivo sulle rive del Reno va in scena la più importante rassegna del nord Europa che richiama espositori da tutto il mondo.

Grande attesa per le novità dei più prestigiosi marchi italiani. Sono oltre 140 le aziende del made in Italy in vetrina nei padiglioni tedeschi. Impossibile elencarle tutte per evidenti ragioni di spazio. Il nuovo Padiglione 1, già operativo dallo scordo autunno, ospiterà motoryacht di medie dimensioni con motori entrobordo di lunghezza compresa tra i 10 e i 20 metri, mentre il Padiglione 6, come sempre, è riservato alla nautica di alta gamma. Di seguito una sintesi delle novità dei grandi gruppi.

Azimut Yachts espone sei yacht (hall6, stand D58) a cominciare da Grande S10, ammiraglia della Collezione S, che con i suoi 29 metri sarà lo yacht più grande che il brand abbia mai portato al Boot. Quindi Sportfly, una versione innovativa dell'S6 - modello di grande successo esposto in Times Square nella scorsa primavera - gli Azimut 78 e 72 della Collezione Flybridge, Atlantis 45 e Magellano 53.

Cranchi È l'ora dell'anteprima mondiale della Settantotto (scritto per esteso, sempre in italiano). La scelta del nome va oltre i suoi 78 piedi perchè si tratta dell'imbarcazione simbolo dei 150 anni della fondazione del Cantiere di Piantedo (Sondrio).

Ferretti Group schiera una flotta di sei yacht. Due sono le première: Riva Dolceriva, che debutta per la prima volta sul mercato tedesco e, in anteprima mondiale assoluta, un modello Pershing tra i 50 e i 70 piedi, della generazione X. Le due première saranno affiancate da alcuni dei modelli del Gruppo: Ferretti Yachts 670 e 780, Riva 90' Argo, 48' Wallytender.

Sanlorenzo Dopo il debutto di SL102 Asymmetric nel 2019, primo yacht asimmetrico al mondo, Massimo Perotti presenta in anteprima mondiale SL96 Asymmetric. Questo rivoluzionario concetto ha permesso di riscrivere i convenzionali equilibri di bordo offrendo non solo volumi finora destinati ad altre funzionalità, ma soprattutto creando nuovi scenari di vita, nuovi punti di vista in grado di intensificare e favorire quel legame che esiste tra l'uomo e il mare.

Pirelli I primi rendering del nuovo Pirelli 42 sono stati diffusi da TecnoRib, licenziataria ufficiale dei gommoni a marchio Pirelli. Si tratta di un walkaround dal look sportivo con dettagli raffinati lungo 13,10 metri, progettato in collaborazione con lo studio svedese Mannerfelt Design Team. TecnoRib espone anche Pirelli J33 con il nuovo motore Rotax Ace 903 da 90hp mentre nello stand di Azimut Yachts sarà presente Pirelli J45 Diesel Azimut Special Edition. Un esemplare di Pirelli J33, infine, sarà esposto nello stand di Linssen Yachts. Il cantiere olandese, infatti, proporre ai suoi armatori i tender Pirelli J29, J33, S28, S31 e S34.

Confindustria Nautica (ex Ucina) sarà presente al Boot Düsseldorf con uno stand istituzionale (Hall 7 A-G09) per proseguire l'attività di promozione all'estero e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'associazione di categoria, con «Casa Italia», è il punto di riferimento per le 167 aziende italiane presenti, così come per gli operatori italiani e internazionali che visiteranno la rassegna. Il salone tedesco, inoltre, sarà l'occasione per proseguire la promozione del 60° Salone Nautico di Genova (17-22 settembre).