Nedved lascia la moglie per una 23enne

Il mese di agosto del calcio italiano si infiamma di un gossip clamoroso. Dal tabloid di Praga Blesk arriva la notizia che Pavel Nedved si starebbe separando dalla moglie Ivana dopo ben 25 anni di matrimonio. Inoltre, il vicepresidente della Juventus si sarebbe già messo insieme con Lucie Anovcinova, una ragazza molto più giovane di lui visto che ha esattamente la metà dei suoi anni (23). Nedved è stata immortalato con la sua nuova compagna durante il Longines Global Champions Tour of London 2019, un'importante competizione equestre inglese.

Della giovane Lucie Anovcinova si sa solamente che ha un anno in più della figlia del dirigente bianconero (Ivana junior) e che ha una grande passione per l'equitazione. Una notizia che giunge come un fulmine a ciel sereno e che sicuramente ha lasciato a bocca aperta i molti fan dell'ex calciatore ceco.

Nedved è da sempre uno dei punti di riferimento della Juventus con la quale vinse il Pallone d'Oro nel 2003. Oggi è uno dei dirigenti chiave della squadra ed è attualmente impegnato a finalizzare la campagna acquisti del club per dare all'allenatore Sarri i migliori giocatori possibili per puntare allo scudetto e soprattutto alla Champions League.

