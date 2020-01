Ora il denim è sempre più green...

Sostenibilità, heritage guardando al futuro sono parole che invadono il mondo del denim. Re-Hash, brand che fa capo al gruppo Fg 1936, ha presentato l'ultima capsule collection con la nuova label «Re-Hash, Rethink - Recycle - Reduce», dedicata al denim ecosostenibile: otto capi che uniscono il design alla ricerca dei materiali ecologici, riconoscibili grazie al ricamo sul fianco di una fogliolina verde. La collezione è realizzata con tessuti certificati in cotone organico, cotone poliestere ed elastame riciclati.

«Oggi è un nostro dovere essere attivi nella produzione di capi a basso impatto ambientale e crediamo che la comunicazione debba arrivare in modo chiaro al consumatore finale, è un tema in cui crediamo fortemente», spiega Maurizio Caucci, CEO di F.G.1936 srl società a cui fanno capo i brand Re-Hash e C+Plus. «Il progetto Re-Hash Eco non si limita comunque solo a una collezione, si concretizzerà ulteriormente con l'apertura del primo store eco-conscious a Torino ad agosto del 2020».

Ritorno alle origini, ma sempre guardando al futuro dell'ambiente, per il marchio Gas che con la collezione Indigo Racing ripropone il suo legame al mondo delle racing, da sempre nel suo Dna. Dettagli lucidi come carrozzerie, loghi e stickers si intrecciano a superfici trattate, segnate, qualche volta perfino ammaccate da lavaggi. I pantaloni fit slim in denim presentano spalmature effetto pelle e inserti in ecopelle. Innovazione e design sì, ma senza mai dimenticare l'utilizzo di tessuti rigorosamente organici: prodotti in puro cotone e cuciti con fili in tencel provenienti da coltivazioni biologiche.

Proposte versatili da sovrapporre e mixare tra loro sono il fil rouge infine per la collezione di U.S. Polo Assn. che ha presentato le sue tre anime, Heritage, Sport e City. In particolare, i pantaloni si arricchiscono di nuovi modelli e tessuti come, novità della stagione, il denim completamente eco-friendly in cotone organico ecosostenibile con accessori in metallo riciclato.

Berwich, tra i suoi numerosi modelli, propone anche pantaloni in denim Pantalone realizzato in denim, tela giapponese. Oversized ispirato allo stile nipponico. Morbido nei volumi, con tasca americana e taschino portamonete.

Last but not least, il progetto Regenesi: «Da ormai dodici anni siamo impegnati nel trasformare i rifiuti in bellezza», ha spiegato Maria Silvia Pazzi fondatore e ceo di Regenesi, che a Pitti Immagine Uomo ha presentato collezioni e progetti dedicati ai retailer per una moda 100% sostenibile e Made in Italy. Due le collezioni in scena, Re-Flag collezione nata in collaborazione con la giornalista Michela Gattermayer formata da borse douffle, shopper e postina in tessuto rigenerato al 100% e proveniente dal riciclo di bottiglie di plastica. E Rigenera i tuoi jeans, linea attraverso la quale ogni cliente potrà riportare in negozio i propri jeans usati e vederli trasformati in un nuovo accessorio.

PaGe