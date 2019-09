Ora Mapei pensa al design unendo tradizione e ricerca

Manfredi Villani

Non solo soluzioni per ceramica, a Cersaie 2019 Mapei presenta rivestimenti decorativi e finiture protettive per ambienti di design. Nello stand trovano spazio anche i sistemi per edilizia in vere e proprie ambientazioni che riproducono spazi indoor e outdoor, residenziali e pubblici. Durante la manifestazione sono inoltre previste dimostrazioni di prodotto e gli operatori del settore potranno usufruire della consulenza gratuita degli specialisti Mapei.

La presenza al Cersaie sarà caratterizzata dal binomio tradizione-innovazione. Da un lato l'attenzione alla qualità dei materiali utilizzati e la ricerca dell'eccellenza, che richiamano il concetto di artigianalità e, dall'altro, la specializzazione del prodotto che incontra le esigenze degli applicatori ogni volta diverse. Ciascuna soluzione per il comparto ceramica viene presentata con un set differente, a partire da «Keraflex Maxi S1», adesivo cementizio per la posa di ceramica, pietra e mosaico, e da «Keraquick», adesivo ad alte prestazioni per la posa di pietra naturale, anche di grande formato, per pavimentazioni pronte al traffico intenso dopo solo 24 ore dalla posa. Tra le soluzioni più innovative e tecnologiche si annoverano gli adesivi alleggeriti «Ultralite» e la stuccatura epossidica «Kerapoxy Design» per valorizzare i rivestimenti e l'ambiente con colori uniformi e stabili nel tempo. In evidenza anche le soluzioni complementari alla posa come la malta premiscelata pronta all'uso «Topcem Pronto» per la realizzazione in tempi rapidi di massetti, e le membrane elastiche per l'impermeabilizzazione di bagni, piscine e balconi «Mapelastic» e «Mapelastic Turbo».

A Cersaie 2019 Mapei espone anche rivestimenti cementizi decorativi come «Ultratop Loft», dedicato all'interior living di design. Con «Ultratop Easycolor» è inoltre possibile ottenere più di 200 tonalità da utilizzare nei rivestimenti di «Ultratop Loft». Per la posa del parquet anche in bagno, in fiera viene proposto «Ultrabond Eco S Lite», un adesivo monocomponente e ultraleggero. Per le finiture, infine, si segnalano «Dursilac», lo smalto all'acqua per la protezione e la decorazione di supporti in legno, ferro e pvc rigido per interni ed esterni e «Mapecoat Act», smalti acrilici per la protezione durevole delle superfici in ambienti dove è richiesto un alto livello di igiene come cucine, mense, studi medici, ambulatori, palestre e spogliatoi.

Mapei propone inoltre «Mapetherm System», il sistema di isolamento termico a cappotto che assicura la riduzione dei consumi energetici e aumenta il comfort abitativo, bilanciando la temperatura di ambiente e parete. Nell'ambito delle soluzioni per ambienti pubblici al Cersaie sarà lanciato il nuovo colore della malta del sistema «Mapestone» per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in pietra. «Mapestone Pfs 2 White» e «Mapestone Pfs 2 Visco White» sono i nuovi prodotti indicati per la sigillatura di cubetti, ciottoli, lastre, masselli ed elementi prefabbricati. A questi prodotti si aggiunge anche il sistema per pavimentazioni in calcestruzzo architettonico effetto lavato «Mapei Color Paving».

A Cersaie sarà presentato anche il concorso «Diventa il posatore Mapei» che invita i visitatori a posare con i prodotti e scattarsi un selfie. Per partecipare è necessario effettuare l'iscrizione tramite la pagina Internet ilposatoremapei.it e caricare l'immagine. Il concorso scade il 15 novembre 2019. Al termine una giuria selezionerà gli scatti più originali e divertenti e i vincitori riceveranno in premio un kit di abbigliamento professionale firmato Mapei.